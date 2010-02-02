Проблеми ЧФ у Криму слід вирішувати крок за кроком - глава МЗС

Питання перебування Чорноморського флоту Росії на території України слід вирішувати крок за кроком, вважає український міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО.

«Питання, пов`язані з перебуванням ЧФ РФ у Севастополі, слід вирішувати step-by-step. Якщо не вдається вирішити проблему в комплексі, її треба розбивати на частини», - сказав він в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№ 17 від 2 лютого).

Приміром, зазначив ПОРОШЕНКО, була проблема з узгодженням процедури видачі дозволів на пересування техніки. Вона нагніталася наявністю великої кількості взаємних нот, які звинувачують протилежну сторону в неконструктивному підході. Переговори з цього приводу не велися впродовж півроку. А зараз, за словами міністра, діалог поновився, сторони демонструють готовність до вирішення проблеми.

Він також повідомив, що проблема здачі об`єктів ЧФ РФ у суборенду заморожена і не викликає проблем у взаєминах Росії і України. «Але знята буде, тільки коли ми врегулюємо суперечності підписанням двосторонніх документів», - додав ПОРОШЕНКО.

На запитання, чи залишить ЧФ Росії Україну в 2017 році, міністр відповів, що є текст базової угоди, в якій передбачена дата закінчення перебування Чорноморського флоту. «Це 2017 рік. Необхідно неухильно дотримуватися базової угоди, і я заявив про це ще 23 жовтня, на своїй першій зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ», - сказав ПОРОШЕНКО.