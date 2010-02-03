Причин для «цукрової» паніки немає, говорять у Тимошенко

Для ліквідації паніки на продовольчому ринку, пов`язаної з різким підвищенням ціни на цукор і масовою скупкою товару в роздрібних мережах, уряд України планує, у разі потреби, забезпечити імпортні поставки цукру, а також використовувати запаси держрезерву і Аграрного фонду.

«Міністерство економіки вже працює з нашими торговельно-економічними місіями. З сусідніми країнами відбуваються переговори щодо ввезення на територію України цукру, якщо наші підприємці й надалі проводитимуть саботаж для того, щоб одержати якісь політичні дивіденди і звалити все на бездіяльність уряду», - сказав міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН на брифінгу, передає УНІАН.

Він зазначив, що цукру в країні на сьогоднішній день достатньо. «Цукор в Україні є, його вироблено майже 1,3 млн. тонн, і цього вистачає, щоб той, хто хоче здійснювати його закупівлю, купив продукт в достатньому обсягу. І жодних причин для паніки немає», - сказав ДАНИЛИШИН.

Міністр заявив, що підвищення ціни на цукор в Україні, яке відбулося між першим і другим туром президентських виборів, абсолютно не обґрунтоване з економічної точки зору і сталося тільки з політичних причин.

29 січня Антимонопольний комітет почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор. За попередніми даними, роздрібні ціни зросли в середньому на 30%.