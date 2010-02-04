Джип не поділив трасу з автобусом

Дві людини постраждали в Криму в результаті зіткнення позашляховика і рейсового автобуса, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася 3 лютого на 36 кілометрі траси Євпаторія - Сімферополь.

Біля села Червоне автомобіль Toyota Land Cruiser врізався в автобус, який слідував за маршрутом «Саки - Сімферополь».

Водій машини не впорався з керуванням, відзначають в МНС.

Пасажирів рейсового автобуса пересадили в інший бус і відвезли до Сімферополя. За медичною допомогою вони не зверталися.

У ДТП постраждали пасажири Toyota Land Cruiser, серед них дитина.