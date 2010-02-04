Джип не поділив трасу з автобусом
10:59, 04 лютого 2010Крым
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Постраждали дві людини
Дві людини постраждали в Криму в результаті зіткнення позашляховика і рейсового автобуса, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Аварія сталася 3 лютого на 36 кілометрі траси Євпаторія - Сімферополь.
Біля села Червоне автомобіль Toyota Land Cruiser врізався в автобус, який слідував за маршрутом «Саки - Сімферополь».
Водій машини не впорався з керуванням, відзначають в МНС.
Пасажирів рейсового автобуса пересадили в інший бус і відвезли до Сімферополя. За медичною допомогою вони не зверталися.
У ДТП постраждали пасажири Toyota Land Cruiser, серед них дитина.
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