Джип не поділив трасу з автобусом

10:59, 04 лютого 2010
Крым
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Постраждали дві людини

Дві людини постраждали в Криму в результаті зіткнення позашляховика і рейсового автобуса, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася 3 лютого на 36 кілометрі траси Євпаторія - Сімферополь. 

Біля села Червоне автомобіль Toyota Land Cruiser врізався в автобус, який слідував за маршрутом «Саки - Сімферополь». 

Водій машини не впорався з керуванням, відзначають в МНС. 

Пасажирів рейсового автобуса пересадили в інший бус і відвезли до Сімферополя. За медичною допомогою вони не зверталися. 

У ДТП постраждали пасажири Toyota Land Cruiser, серед них дитина.

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