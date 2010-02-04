Кожен 50-й українець хворіє на рак

В Україні - понад 940 тисяч онкологічних хворих, це кожен 50-й українець, заявив президент Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, у Всесвітній день боротьби з раком.

Глава держави звертається до медиків, науковців, владних структур, політиків, громадських організацій із закликом об`єднати зусилля в боротьбі з цією важкою недугою.

"У нашій країні - понад 940 тисяч онкологічних хворих. За оцінками спеціалістів, до 2020 року кількість вперше захворілих може зрости до 200 тисяч осіб на рік. Ці цифри не можуть не викликати занепокоєння, вони вимагають наших активних і цілеспрямованих дій", - зазначив ЮЩЕНКО.

На його переконання, в Україні необхідно підвищити рівень регулярних диспансерних оглядів населення та діагностування захворювання на ранніх стадіях.

"Справою держави й усього суспільства є утвердження здорового способу життя, залучення людей до занять фізичною культурою й спортом, пропаганда відмови від тютюнопаління та зловживання алкоголем.", - підкреслив ЮЩЕНКО.

Президент звернувся до предстоятелів усіх церков з проханням провести молебень за здоров`я українського народу.

"Переконаний, що, об`єднавши зусилля, ми спроможні врятувати життя сотень тисяч людей", - наголосив ЮЩЕНКО у зверненні з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком.