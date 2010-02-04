У каюті кока знайшли наркотики

Марихуану, бульбулятор, 236 таблеток кодтерпіну, до складу якого входить наркотична речовина, використані шприці виявили прикордонники в Керчі під час оформлення теплоходу "Тасе" (прапор Сент-Вінсент) у каюті у 28-річного кока із Севастополя.

Як повідомила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, наркотичні речовини і бульбулятор вилучені і передані митниці на "експертну оцінку".

Працівники митниці склали протоколи.