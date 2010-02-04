У каюті кока знайшли наркотики
12:50, 04 лютого 2010Крым
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Під час оформлення теплоходу в Керчі
Марихуану, бульбулятор, 236 таблеток кодтерпіну, до складу якого входить наркотична речовина, використані шприці виявили прикордонники в Керчі під час оформлення теплоходу "Тасе" (прапор Сент-Вінсент) у каюті у 28-річного кока із Севастополя.
Як повідомила прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, наркотичні речовини і бульбулятор вилучені і передані митниці на "експертну оцінку".
Працівники митниці склали протоколи.
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