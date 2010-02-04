У Криму можливі конфлікти - експерт

Член Ради Центру політичних досліджень Росії, співробітник британського Королівського інституту міжнародних відносин Юрій ФЕДОРОВ не виключає конфліктів у Криму, головною причиною майбутнього українсько-російського протистояння може стати проблема базування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику «Коментарі:».

З огляду на нинішню зовнішньополітичну поведінку Росії, ФЕДОРОВ не виключає конфліктів у Криму чи в Балтії.

За його словами, це «може бути не пряме вторгнення, а загроза вторгнення», що, проте, поставить НАТО перед дуже складним вибором. Північноатлантичний альянс змушений буде або «виконувати союзницькі зобов’язання, а тоді може виникнути критична ситуація, що загрожує великою війною з Росією. Або ж просто вмити руки. Але тоді НАТО де-факто припинить своє існування, оскільки не зуміє виконати свою головну місію - захистити своїх членів від агресії чи загрози агресії», відзначив ФЕДОРОВ.

До 2017 року Росія навряд чи встигне побудувати військово-морську базу в Новоросійську, вважає він. Це, сказав експерт, «поставить українське керівництво в дуже складну ситуацію: або погодитися з позицією Росії, але при цьому втратити обличчя, або розпочати силові дії проти військових частин ЧФ РФ, що може бути використано Росією як привід для провокації конфлікту в Криму».