Рестораторів закликали нагодувати лебедів в Євпаторії

Жителів Євпаторії, у тому числі власників кафе і ресторанів, закликають допомогти лебедям і качкам, яким важко прогодуватися взимку.

Зграї лебедів і качок зараз можна помітити в місті біля берега Чорного моря.

"Птахам не лише важко зігрітися, але й прогодуватися. Тому багато хто з них просто гине з голоду. Вирушаючи на прогулянку, не забудьте захопити з собою трохи хліба або інших продуктів", - таке звернення розміщено на євпаторійському порталі "Каламіт".

"Хотілося, щоб до цього заклику прислухалися власники кафе і ресторанів", - додають його автори. Вони відзначають, що "кілограми залишків їжи", яку можна дати птахам, викидають у сміттєві баки.