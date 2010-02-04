Тимошенко лякає новим майданом

Прем`єр-міністр України, кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що у разі перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах з використанням фальсифікацій організує акції протесту, передає УНІАН.

«Якщо нам не вдасться в організаційному порядку забезпечити збереження чесного волевиявлення людей, чесного підсумку цього волевиявлення, ми підніматимемо людей. У цьому немає ніяких сумнівів», - сказала ТИМОШЕНКО у четвер на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати на новий Майдан у разі перемоги на виборах її конкурента.

Другий тур виборів призначено на 7 лютого, в ньому візьмуть участь ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО, які набрали найбільше голосів під час волевиявлення 17 січня.

ЯНУКОВИЧ впевнений, що «нормальні люди» не підуть на заклик ТИМОШЕНКО на майдани.

«Це вона сама себе лякає. Людям набридли її брехня, авантюрна політика і нездатність ефективно керувати урядом», - сказав кандидат на прес-конференції у Кривому Розі.

Він зауважив, що на заклик опонентки можуть зібратися лише одиниці її прихильників - «любителі таких самих страв, які любить вживати ТИМОШЕНКО: бруд, брехня, наклеп».

«Ось таке товариство може там зібратися. Нормальні люди на майдан не підуть», - вважає ЯНУКОВИЧ.

Кандидат заявив: подібні заяви ТИМОШЕНКО означають її слабкість і розуміння того, що вона програє вибори президента.

ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що вибори відбудуться.