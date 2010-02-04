Янукович замахнувся на два строки

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує на два п’ятирічні строки свого перебування на посту глави держави.

«Я розраховую на 10 років», - наголосив він на прес-конференції у Кривому Розі Дніпропетровської області, передає кореспондент УНІАН.

ЯНУКОВИЧ підкреслив, що стратегія реалізації його президентської програми, метою якої є всебічний розвиток держави, входження України до двадцятки найпотужніших країн світу, підняття рівня життя людей, відновлення і підвищення міжнародного авторитету держави, розрахована до 2020 року.

«Я буду на посту президента намагатися працювати так, щоб через 5 років не було соромно дивитися людям в очі», - заявив ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на уточнююче запитання, як йому вдасться бути переобраним на другий термін у разі перемоги на нинішніх президентських виборах.