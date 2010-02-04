Дорогу на Ай-Петрі закрили
16:00, 04 лютого 2010Крым
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Можна лише всюдиходам
Державтоінспекція через негоду і небезпеку сходження лавини закрила дорогу на Ай-Петрі у Криму, повідомила прес-служба севастопольської ДАІ.
Вона обледеніла, не має стрічного роз`їзду і не обробляється снігоприбиральною технікою.
Дорога закрита від села Соколине з боку Бахчисараю і від Учан-Су з боку Ялти для всіх видів транспорту, окрім автомобілів категорії М-1 формули 4 на 4, під яку потрапляють тільки повноприводні джипи і всюдиходи.
Державтоінспекція просить водіїв без крайньої необхідності не планувати поїздки через гірські райони Криму.
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