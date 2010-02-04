Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив 6 суддів у Криму.

Як йдеться в указі глави держави, строком на п`ять років призначено Ганну ТОСКІНУ на посаду судді Окружного адміністративного суду Криму, Анастасію БАРСУКОВУ та Наталю ЛАГУТІНУ на посади суддів Господарського суду Криму.

Також строком на п`ять років ЮЩЕНКО призначив Ірину ЄРОХІНУ на посаду судді Чорноморського районного суду Криму, Рузанну МУРАДЯН - Балаклавського райсуду Севастополя, Олену БУГАЄНКО - Нахімовського райсуду Севастополя.

Суддів призначено відповідно до статті 127 (правосуддя здійснюють професійні судді...) та частини першої статті 128 (перше призначення на посаду професійного судді строком на п`ять років здійснюється президентом) Конституції України.