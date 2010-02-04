Єдиний підводний човен України готується до запуску

Український флот готується до швартових та ходових випробувань єдиного підводного човна країни “Запоріжжя”.

4 лютого у Севастополі під керівництвом командувача Військово-морських сил України Ігоря ТЕНЮХА відбулася нарада, основною метою якої було "надання методичної та практичної допомоги" командному складу човна, повідомляє міністерство оборони.

"На минулому тижні було завершено завантаження на "Запоріжжя" акумуляторної батареї", - додає прес-служба міністерства.

Довідка УНІАН. Підводний човен "Запоріжжя" (до 21 жовтня 1997 року корабель називався Б-435) був побудований і спущений на воду 29 травня 1970 року в Ленінграді.

4 жовтня на човні було піднято військово-морський прапор, а 20 січня 1971 року після завершення державних випробувань човен було включено до складу ВМФ СРСР.

Багато років човен входив до складу Північного флоту, з 1990 року - до складу Чорноморського флоту.

До складу ВМС України субмарина ввійшла в липні 1997 року. У тому ж році, 1 серпня, на "Запоріжжі" були підняті державний прапор і прапор українських ВМС.

З 1997 року човен знаходився на ремонті.

Надводна водотонажність підводного човна становить 1950 тон, підводна - 2500 тон. Швидкість ходу в надводному положенні - 16,4 вузлів, в підводному - 16 вузлів. Довжина корпусу - 91 метр. Має на озброєнні торпеди і міни.