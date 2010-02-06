В «Артеку» почалася перша зміна

1800 дітей першої зміни 2010 року приймає міжнародний дитячий центр «Артек» (Гурзуф, Крим).

«Вперше за останнє десятиліття в зимову зміну дитячий центр приймає максимально можливу кількість дітей. Працюють усі 5 таборів цілорічної дії: «Морський», «Янтарний», «Кришталевий», «Кипарисовий», «Лазурний», - повідомила прес-служба «Артеку».

Діти з інтернатів, дитячих будинків, малозабезпечених сімей, переможці творчих конкурсів, юні спортсмени відпочиватимуть в «Артеку» три тижні.

Тематика першої зміни: «Я і Україна: рідна мова».

21 лютого, в Міжнародний день рідної мови, відбудеться відкриття літературного фестивалю «Вітер змін», де буде презентовано альманах «Казковий «Артек». До нього ввійдуть кращі твори, вірші, малюнки артеківців. Заплано проведення фестивалю театральних прем`єр із дитячими постановками літературних творів.

Завершиться зміна загальноартеківським гала-концертом, на якому виступатимуть переможці пісенних, танцювальних, театральних, поетичних конкурсів.