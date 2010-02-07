Син депутата не прийшов на роботу в окружком - штаб Януковича

Окружна виборча комісія третього округу в Криму, у віданні якої Джанкойський і Красногвардійський райони, не може розпочати повноцінну роботу через відсутність на робочому місці її голови Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО - представника кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО, заявляє кримський штаб Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Де він перебуває, і які турботи відвернули його від виконання своїх функцій, невідомо. Печатка окружного виборчкому знаходиться у ВЕЛІЖАНСЬКОГО, а без неї окружна комісія не може видавати документи», - йдеться у заяві прихильників ЯНУКОВИЧА.

Представники Партії регіонів звернулися до Центральної виборчої комісію і до правоохоронних органів з проханням «відреагувати на порушення і притягати винного до відповідальності».

Кримський штаб ТИМОШЕНКО інформацію штабу ЯНУКОВИЧА спростовує.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Це спеціальна провокація штабу Партії регіонів. У них (у третьому окружкомі) вчора було ухвалене рішення, що з ранку виходять чергові - вони розставляють столи і працюють на телефоні, - потім всі інші», - заявили в прес-службі штабу.

Телефони окружкому, вказані на сайті ЦВК, вранці не відповідали.

У кримській автономії створені 1237 дільниць, вони входять до складу десяти виборчих округів. Орієнтовна кількість виборців у регіоні - понад 1,52 млн. осіб.

В охороні громадського порядку задіяно практично весь особовий склад міліції автономії, повідомив телефоном УНІАН начальник прес-служби кримського управління МВС Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Кримське управління МНС попереджає про ожеледицю.