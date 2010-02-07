18% виборців проголосували в Севастополі

У Севастополі станом на 11.00 в цілому по місту проголосували більш як 18% виборців, повідомили у відділі з питань внутрішньої політики і зв`язків з громадськістю севастопольської адміністрації.

Найвища явка в Балаклавському районі, найнижча - в Ленінському, який є центральним районом міста.

6 тис. 480 севастопольців внесено до списків для голосування вдома, що становить 2,07% від загальної кількості виборців. Найбільшу кількість тих, хто голосує вдома, зареєстровано в Балаклавському районі - 3,5% від всієї кількості зареєстрованих у Балаклаві виборців. На думку заступника голови міськадміністрації Дмитра БАЗІВА, це пояснюється тим, що Балаклава - найбільший за територією район, що включає сільську зону. Крім того, погодні умови «відкоригували» кількість виборців, які з тих чи інших причин вирішили залишитися вдома.