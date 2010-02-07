На Донбасі і в Криму блокується робота людей Тимошенко - БЮТ

На низці виборчих ділянок здійснюються спроби перешкодити роботі представників БЮТ, заявляє керівник центрального виборчого штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ.

”Мова йде про виборчі дільниці у Донецькій області і Криму”, - сказав він на брифінгу в Києві.

Зокрема, заявив керівник штабу, у виборчих округах №№41, 42, 61 не були враховані пропозиції штабу ТИМОШЕНКО щодо свого представництва в дільничних комісіях, а в Дебальцеве Донецької області було заблоковано доступ членів комісії на виборчу дільницю.

ТУРЧИНОВ додав, що в деяких районах Криму, зокрема в Чорноморському, здійснюються спроби вивести представників ТИМОШЕНКО зі складу дільничних комісій.