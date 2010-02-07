Явка у Севастополі на 15.00: 51,06%

51,06% становить явка на 15.00 у Севастополі у другому турі виборів президента України, повідомляє сайт Центрвиборчкому.

У місті працюють дві окружні комісії.

Явка по ОВК №224 (Балаклавський, Гагарінський райони в Севастополі) - 51,73%, по ОВК №225 (Ленінський, Нахімовський райони в Севастополі) - 50,52%.

У Севастополі створено 187 дільниць.

«Комісії спокійно працюють. Про якісь порушення говорити не доводиться», - заявив голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН.

З кримській автономії надійшла інформація про активність виборців на 15.00 лише 3 з 10-ти окружкомів (явка по регіону - 48,43%).

Кримській штаб кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, посилаючись на свої дані, повідомляє, що в автономії на 15.00 проголосували 51,81% виборців.