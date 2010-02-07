В Алушті помер спостерігач від Януковича

Спостерігач від кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА помер в Алушті в день проведення другого туру виборів президента України.

«Помер від серцевого нападу спостерігач - чоловік, 1962 року народження», - повідомив у телефонній розмові УНІАН начальник прес-служби кримського управління МВС Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Чоловікові стало зле на виборчій дільниці №12, уточнив УНІАН представник Партії регіонів в Алушті.

«Викликали «швидку», він помер, швидше за все, в машині», - сказав «регіонал».

Разом з тим, за даними міліції, чоловік помер на виборчій дільниці.

Дільниці в Алушті відносяться до територіального округу №7.

Всього в кримській автономії - 10 округів. Створено 1237 виборчих дільниць.