Найбільший розрив у R&BGroup

Найбільший розрив між кандидатами на президентський пост Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТИМОШЕНКО - 6,06% - попередньо зафіксував екзит-пол Research & Branding Group.

Згідно з результатами опитування соціологічної компанії, ЯНУКОВИЧ отримав 50,26%, ТИМОШЕНКО - 44,2% голосів, було оголошено у прямому ефірі на телеканалі "Україна".

Компанія опитала 10 тисяч респондентів на 500 виборчих дільницях шляхом таємного голосування за допомогою анкет, які імітують бюлетені.

Похибка вибірки не перевищує 2%.