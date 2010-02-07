Найбільший розрив у R&BGroup
20:42, 07 лютого 2010Крым
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Компанія опитала 10 тисяч респондентів
Найбільший розрив між кандидатами на президентський пост Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТИМОШЕНКО - 6,06% - попередньо зафіксував екзит-пол Research & Branding Group.
Згідно з результатами опитування соціологічної компанії, ЯНУКОВИЧ отримав 50,26%, ТИМОШЕНКО - 44,2% голосів, було оголошено у прямому ефірі на телеканалі "Україна".
Компанія опитала 10 тисяч респондентів на 500 виборчих дільницях шляхом таємного голосування за допомогою анкет, які імітують бюлетені.
Похибка вибірки не перевищує 2%.
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