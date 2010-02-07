Сайт Тимошенко зламали словами «Все пропало!»

Станом на 22:50 сайт Юлії Тимошенко не працював, його, ймовірно, зламано.

Замість стартової сторінки, на сайті висить повідомлення під заголовком "Все пропало! Ты проиграла!"

Невідомі пишуть, що, згідно з даними 6 екзит-полів, можна "сміливо стверджувати, що в Україні обрано нового президента Віктора Януковича".

"Можна сказати, що Україні Юлія Володимирівна Тимошенко не потрібна, люди зробили свій вибір! Ми шкодуємо з приводу масових фальсифікацій з боку прихильників БЮТ... Змиріться з поразкою", - сказано у повідомленні, розміщеному на сайті.

Текст підписано: "З повагою, прихильники Віктора Януковича. Вона відпрацювала".

Українська правда