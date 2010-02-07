У Криму проголосували 67,1%

67,1% виборців проголосували в кримській автономії у другому турі виборів президента України, 67,48% - в Севастополі. Це дані центрвиборчкому.

Найбільша явка була в Центральному і Залізничному районах Сімферополя - 69,24%, найменша на південному березі - 63,42%.

По округам автономії:

ТВО №1 (Центральний і Залізничний райони Сімферополя) - 69,24%

ТВО №2 (Київський район Сімферополя) - 67,83%

ТВО №3 (Джанкой, Джанкойський та Красногвардійський райони) - 66,36%

ТВО №4 (Євпаторія, Саки, Сакський район) - 64,95%

ТВО №5 (Керч, Ленінський район) - 69,06%

ТВО №6 (Феодосія, Судак, Кіровський район) - 67,59%

ТВО №7 (Ялта, Алушта) - 63,42%

ТВО №8 (Білогірський, Нижньогірський, Совєтський райони) - 68,94%

ТВО № 9 (Красноперекопськ, Армянськ; Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський, Чорноморський райони) - 67,82%

ТВО №10 (Сімферопольський, Бахчисарайський райони) - 66,62%.

По округам Севастополя:

ТВО №224 (Балаклавський, Гагарінський райони) - 68,32%

ТВО №225 (Ленінський, Нахімовський райони) - 66,81%.