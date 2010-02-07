Янукович виграє 4% - ICTV

На виборах президента України кандидат Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 49,3% голосів віборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,3%.

Не підтримали жодного кандидата 5,4%

Це остаточні результати екзит-полу, організованого телеканалом ICTV і проведеного компанією GFK NOP.

У рамках екзит-полу було опитано близько 21 645 респондентів на 300 виборчих дільницях України (3 інтерв’ю на дільниці). Залучено до роботи 900 інтерв’юерів на місцях і 40 - у кол-центрі.