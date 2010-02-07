Янукович - 48,5%, Тимошенко - 45,7%
23:46, 07 лютого 2010Крым
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Національний екзит-пол зменшив різницю
На виборах президента України за кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,5% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,7%, про це свідчать уточнені результати національного екзит-полу, який проводили фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова.
Не підтримали жодного кандидата 5,6% виборців.
Такі результати отримані після закриття виборчих дільниць, тобто - після 20-ї години, зазначив координатор проведення екзит-полу Ілько КУЧЕРІВ.
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