Янукович - 48,5%, Тимошенко - 45,7%

На виборах президента України за кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,5% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,7%, про це свідчать уточнені результати національного екзит-полу, який проводили фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова.

Не підтримали жодного кандидата 5,6% виборців.

Такі результати отримані після закриття виборчих дільниць, тобто - після 20-ї години, зазначив координатор проведення екзит-полу Ілько КУЧЕРІВ.