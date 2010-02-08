Найпасивніші в голосуванні в Криму – мешканці південного берега
Як голосували регіони автономії та Севастополя...
67,1% виборців проголосували в кримській автономії у другому турі виборів президента України, 67,48% - в Севастополі. Це дані центрвиборчкому.
Найбільша явка була в Центральному і Залізничному районах Сімферополя - 69,24%, найменша на південному березі - 63,42%.
По округам автономії:
ТВО №1 (Центральний і Залізничний райони Сімферополя) - 69,24%
ТВО №2 (Київський район Сімферополя) - 67,83%
ТВО №3 (Джанкой, Джанкойський та Красногвардійський райони) - 66,36%
ТВО №4 (Євпаторія, Саки, Сакський район) - 64,95%
ТВО №5 (Керч, Ленінський район) - 69,06%
ТВО №6 (Феодосія, Судак, Кіровський район) - 67,59%
ТВО №7 (Ялта, Алушта) - 63,42%
ТВО №8 (Білогірський, Нижньогірський, Совєтський райони) - 68,94%
ТВО № 9 (Красноперекопськ, Армянськ; Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський, Чорноморський райони) - 67,82%
ТВО №10 (Сімферопольський, Бахчисарайський райони) - 66,62%.
По округам Севастополя:
ТВО №224 (Балаклавський, Гагарінський райони) - 68,32%
ТВО №225 (Ленінський, Нахімовський райони) - 66,81%.