Бютівці і регіонали гризуться в Криму

Представники Партії регіонів перешкоджають нормальній роботі окружної комісії округу №10 у Криму, заявив кримській штаб Юлії ТИМОШЕНКО.

«Зараз на засіданні йдуть тотальні порушення. Працює половина комісії, хоча присутній увесь склад. При цьому не ведеться протокол засідання, комісія приймає виборні документи без голосування, що є порушенням закону», - описує він ситуацію в окружкомі №10.

Штаб БЮТ готує скаргу в Центральну виборчу комісію.

У той же час, республіканський штаб Віктора ЯНУКОВИЧА заявляє, що прихильники лідера БЮТ гальмують прийом протоколів дільничних комісій в окрузі №3.

«Комісія працює дуже неефективно, оскільки представники БЮТ і голова всіляко відверто затягують процес прийняття протоколів від дільничних комісій», - заявляє штаб В.ЯНУКОВИЧА.

За даними «регіоналів», до півночі третій окружком встиг поспілкуватися з представниками чотирьох дільничних комісій, при цьому протоколи прийняв лише у двох.

«З першого разу протоколи не вдалося здати нікому - під формальними приводами людей відправляли назад на дільниці переробляти протоколи. І лише після доопрацювання документи прийняли у двох дільниць. Якщо окружна комісія і далі прийматиме по два протоколи за чотири години, то остання дільниця здасть їх лише через 14 днів», - заявили в штабі ЯНУКОВИЧА.

Округ №10 включає Сімферопольський і Бахчисарайський райони. Створено 156 дільниць.

Округ №3 - Джанкой, Джанкойський і Красногвардійський райони. Створено 172 дільниці.

Усього в кримській автономії 10 округів, у складі яких 1237 виборчих дільниць.