Еxit polls Інтера. Остаточні дані

На виборах президента України за Віктора ЯНУКОВИЧА свої голоси віддали 49,52% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 44,9%, це остаточні дані екзит-полу, організованого телеканалом «Інтер» та проведеного компаніями «Юкрейніан соціолоджи сервіс» і «ФОМ-Україна».

Не підтримали жодного з кандидатів 5,58% виборців.

Співробітники «Юкрейніан соціолоджи сервіс» і «ФОМ-Україна» опитали 15 тисяч виборців на 300 дільницях. Похибка становить 0,8%.

За ЯНУКОВИЧА проголосували 49,6% виборців, за ТИМОШЕНКО – 44,5%, це остаточні результати екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією «SOCIS», який також був організований телеканалом «Інтер».

Не підтримали жодного із кандидатів 5,9%

Було опитано 20 тисяч виборців на 602 дільницях. Похибка становить 0,7%.