Чотири людини отруїлися газом

Четверо людей, за попередніми даними, отруїлися чадним газом у двох регіонах Криму.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, у Красногвардійському районі в результаті нещасного випадку загинули двоє чоловіків, в Сімферопольському - чоловік і жінка.

Тіла двох чоловіків знайшли в приватному будинку 7 лютого. Слідів горіння в кімнаті не було. Напередодні ввечері вони палили в печі. «Щиток печі, який виходить у кімнату, де перебували люди, не обштукатурений, має крізні тріщини. Це призвело до проникнення в приміщення продуктів горіння», - відзначили рятувальники.

Тіла чоловіка і жінки знайшли 7 лютого в гаражі. Вони були в машині. «Попередня причина смерті - отруєння чадним газом», - заявили в управлінні МНС.