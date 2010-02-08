Аварія забрала життя 2 людей

Дві особи загинули в результаті зіткнення легкового автомобіля з бетонною естакадою в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася сьогодні вночі на 23-му кілометрі траси Армянськ-Сімферополь.

Водій ВАЗ-2109 не впорався з керуванням.

Рятувальники, які прибули на місце ДТП, допомогли залишити машину трьом потерпілим і дістали тіла двох загиблих.