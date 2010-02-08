Спостерігачі задоволені Севастополем

Міжнародні спостерігачі залишилися задоволені організацією голосування на виборах президента України в Севастополі, заявив перший заступник голови міської адміністрації Володимир КАЗАРІН, передає УНІАН.

«В місті було дуже багато спостерігачів, й іноземних, в місті працювала група російських сенаторів (Ради Федерації РФ), в місті були представники Посольства РФ, міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, інших європейських організацій. Ніхто зі спостерігачів не звертався зі скаргами, що ми заважали їх роботі, тобто, все це свідчить про те, що ми добре провели тур виборів, в Севастополі не зафіксовано ніяких порушень», - сказав КАЗАРІН на брифінгу в понеділок.

Чиновник зазначив, що на побутовому рівні були якісь проблеми, які потрібно було вирішувати, але порушень, про які можна було б говорити, не було. «Міжнародні спостерігачі також задоволені, і не зафіксували будь-яких відхилень», - заявив він.

За словами КАЗАРІНА, в Севастополі «не було «сутичок» між членами комісій, прихильниками різних політичних діячів»: «Це дуже важлива, хороша межа, яка свідчить про те, що наше суспільство вже пройшло певну школу, і уроки позитивні».