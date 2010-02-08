На Сонці стався потужний спалах

На Сонці спостерігається значне зростання активності. Зокрема, на ньому стався спалах рекордної потужності. Про це повідомляється на сайті російської обсерваторії ТЕСІС з посиланням на дані апаратів SOHO і GOES.

Зростання активності північної півкулі Сонця почалося ще у п`ятницю, 5 лютого 2010 року, передає Лента.ру. Тоді було зареєстровано зростання рентгенівського випромінювання, що випускається світилом. Потім приблизно з ранку суботи почали формуватися могутні спалахи категорії М, які до кінця дня досягли потужностей М1,3 і М2,9.

На цьому зростання активності не припинилося: в неділю, 7 лютого, було зареєстровано спалах потужністю M6,4. Попередній рекорд, який становить M3,4, було встановлено всього 18 днів тому, під час зростання сонячної активності 19-21 січня. У ті дні на Сонці було зафіксовано найбільший з 2007 року спалах.

За словами учених, у даний час в північній півкулі можна спостерігати появу північного поясу активності. Фахівці вважають, що цей пояс протримається 1-2 дні, оскільки активність Сонця поки що недостатня для підтримки такої масштабної структури.

Таким чином, у даний час на Сонці спостерігається поступове зростання активності, зростає потужність спалахів та їх частота. Це означає, що найближчим часом слід чекати від Сонця чергової спроби вийти з аномально тривалого періоду мінімальної активності.

Рівень потужності спалахів позначається буквою і числом за класифікацією GOES (Geostationary Operation Environmental Satellites). Букви позначають п`ять рівнів потужності - A, B, C, M і X, а цифри позначають градацію всередині кожного.