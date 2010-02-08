Померла актриса Анна Самохіна
11:01, 08 лютого 2010Крым
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На 48-му році життя
Російська актриса Анна САМОХІНА померла в ніч на понеділок на 48-му році життя, повідомляє "Комсомольская правда".
За відомостями видання, у актриси був рак шлунку.
Місце і час похорону ще не визначені.
САМОХІНА знялася в багатьох фільмах, зокрема "В`язень замку Іф", "Злодії в законі", "Дон Сезар де Базан", "Царське полювання", "Китайський сервіз".
Також актриса знімалася в серіалах ("Вулиці розбитих ліхтарів", "Чорний ворон", "Бандитський Петербург" та ін.).
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