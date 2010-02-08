БЮТ: ми тяганину не розводимо

Представники кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО у виборчкомах Криму законно вимагають провести перерахунок голосів на ряді дільниць регіону, а не намагаються штучно затягнути підбиття підсумків голосування, заявляє керівник республіканського штабу Андрій СЕНЧЕНКО.

«Ми не розводимо тяганину. Ми їм (”регіоналам”) не дали зробити бліц, але наше не «дали» ґрунтується на законних вимогах», - сказав СЕНЧЕНКО на прес-конференції у Сімферополі, передає УНІАН.

Партія регіонів закликає Президента, Генеральну прокуратуру і СБУ навести порядок в Криму, де «під керівництвом» СЕНЧЕНКА «блокується робота окружних комісій», які не приймають протоколів.

Член Центрвиборчкому Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ заявляв, що представники одного з кандидатів на пост президента штучно затягують у Криму введення електронних протоколів до бази даних ЦВК.

Кримський штаб ТИМОШЕНКО наполягає на тому, щоб окружні комісії «працювали як треба». «У суворій відповідності зі статтями закону про вибори оголосили результати на дільниці. Перевірялася цілісність кожного пакету», - відзначив СЕНЧЕНКО.

Якщо дільнична комісія принесла розірваний пакет, підкреслив він, то «закон чітко прописує, що в цьому разі без жодних дебатів призначається перерахунок голосів». «А нам говорять: «ні», - обурився представник БЮТ.

Керівник кримського штабу ТИМОШЕНКО заявляє про грубі порушення на ряді округів Криму, виділяючи при цьому № 2 і 10.

Наприклад, заявляє СЕНЧЕНКО, члени комісії десятого окружкому - представники Віктора ЯНУКОВИЧА, - «приймаючи всю документацію не в режимі засідання, нічого не голосуючи, нічого не обговорюючи», одразу «заносять» її на сайт ЦВК.

Керівник кримського штабу наголосив також на «чорних технологіях» під час голосування вдома, «каруселях», підкупі виборців та інших порушеннях.

«У нас задокументовано приблизно 800 випадків, коли виходили дві людини (представники комісії до голосуючих вдома) з урнами - це тільки один вид порушення. Десь на півтора десятках дільниць задокументовано випадки відсутності контрольного талона у великій урні для голосування на виборчій дільниці - це грубе порушення», - додав він.