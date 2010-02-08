Крим порушив шість справ про вибори

Прокурори порушили шість кримінальних справ за фактами порушень в Криму законодавства під час другого туру виборів президента України, повідомила прес-служба відомства.

Прокуратура Залізничного району Сімферополя кримінально-правовим шляхом відреагувала на виявлення на одній з дільниць округу №1 авторучки зі зникаючим чорнилом, а при підрахунку голосів - більш як 150 чистих бюлетенів.

Прокуратура Керчі порушила справу через викрадання з дільниці 44 бюлетенів.

Джанкойська міжрайонна прокуратура, прокуратури Сімферополя, Київського району Сімферополя, Роздольненського району реагували на перешкоджання роботі комісій в округах №3 ,10, 2 і 9.

Організовано досудове слідство.

Загалом у кримській автономії 10 округів, створено 1237 виборчих дільниць.