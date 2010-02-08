Севастополь показав найвищий коефіцієнт приросту за Януковича

Севастополь у другому турі виборів президента України показав найвищий з усіх регіонів держави коефіцієнт приросту голосів за Віктора ЯНУКОВИЧА - 1,56 - із 114 тис. 523 голоси до 178 тис. 201 голосу, заявив голова севастопольської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Для порівняння: у Донецькій області коефіцієнт приросту становить 1,31. По суті справи, Севастополь майже на 30% дав більше голосів за ЯНУКОВИЧА, ніж у першому турі, і вперше за останні 5 років зламана тенденція зниження загальної кількості голосів у Севастополі за ЯНУКОВИЧА і Партію регіонів», - сказав він на прес-конференції.

«Севастополь виявив високу політичну активність, показав «за ЯНУКОВИЧА» третій результат серед 27 регіонів, тобто, місто з показником 84,35% (у першому турі - 55%) повернувся на ті позиції, на яких він був у 2004-2005 роках, коли він також був третім, після Донецька (90,44%) і Луганська (88,71%)», -заявив КУНІЦИН.

Чиновник повідомив, що за Юлію ТИМОШЕНКО у Севастополі «зростання плюс 3%»: у другому турі - 10,38%, або 21 тис. 940 голосів.

У свою чергу заступник голови адміністрації Дмитро БАЗІВ відзначив, що в Севастополі зіпсованими виявилися менш як 1% бюлетенів.

«Це не виходить за рамки тієї кількості бюлетенів, які традиційно у нас визнаються зіпсованими на виборах, починаючи з 2006 року», - сказав він.

Тобто, заявив БАЗІВ, можна вважати, що масові телефонні дзвінки не зіграли своєї ролі на правильність заповнення севастопольцями виборчих бюлетенів.

Мається на увазі історія з тисячами телефонних дзвінків з рекомендацією, як правильно заповнювати бюлетень. Зокрема, телефоном радили поставити плюс навпроти ЯНУКОВИЧА, якщо виборець збирався за нього голосувати, і викреслити ТИМОШЕНКО.

«Відсоток зіпсованих бюлетенів у тих рамках, в яких він існує у нас, починаючи з парламентських виборів 2006 року, позачергових виборів 2007 року, першого туру президентських виборів 2010 року», - додав БАЗІВ.