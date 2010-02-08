Крим — найповільніший в Україні

Навести порядок в окружних комісіях Криму і забезпечити законність у ході підрахунку голосів вимагає від прокуратури автономії голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО.

В автономії, йдеться у повідомленні прес-секретаря кримського спікера, найнижчий показник обробки протоколів спостерігається у територіальному виборчому окрузі № 9 (об`єднує Роздольненський, Чорноморський, Красноперекопський і Першотравневий райони, міста Красноперекопськ і Армянськ). Крім того, повільно працюють з документами в округах № 10 (Сімферопольський і Бахчисарайський райони) і № 1 (два з трьох районів Сімферополя).

«Представниками окружних комісій від кандидата в президенти України Юлії ТИМОШЕНКО фактично блокується робота комісій у цих регіонах - затягується процес ухвалення протоколів, що не дає можливості оперативного відправлення інформації до Центрвиборчкому України. Таким чином, БЮТ намагається за будь-яку ціну спотворити волевиявлення кримчан, які проголосували в цих регіонах», - мовиться в заяві прес-служби ГРИЦЕНКА.

7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів глави держави. За президентський пост борються керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, які в першому турі - 17 січня - отримали найбільшу кількість голосів виборців (35,32% і 25,05% відповідно). У кримській автономії - десять округів, створено 1237 виборчих дільниць.

Партія регіонів закликала президента Віктора ЮЩЕНКА, генпрокуратуру і спецслужбу навести порядок в Криму, де, на думку регіоналів, «під керівництвом» глави республіканського штабу ТИМОШЕНКО Андрія СЕНЧЕНКА «блокується робота» окружкомів, які не приймають протоколів.

Представники ТИМОШЕНКО у виборчкомах Криму законно вимагають провести перерахунок голосів на ряді дільниць регіону, а не намагаються штучно затягнути підбиття підсумків голосування, заявляє СЕНЧЕНКО.

«Ми не розводимо тяганину. Ми їм (регіоналам) не дали зробити бліц, але наше «не дали» ґрунтується на законних вимогах», - сказав він.

Кримський штаб ТИМОШЕНКО наполягає на тому, щоб окружні комісії «працювали як треба». «У суворій відповідності зі статтями закону про вибори оголосили результати на дільниці. Перевірялася цілісність кожного пакету», - відзначив СЕНЧЕНКО.

Якщо дільнична комісія принесла розірваний пакет, підкреслив він, то «закон чітко прописує, що в цьому разі без жодних дебатів призначається перерахунок голосів». «А нам говорять: «ні», - обурився представник БЮТ.

Хто і як працює - на сайті Центрвиборчкому (результати голосування - по регіонам України).