Янукович рано чи пізно буде інавгурований - експерт

Глава українського уряду та кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО, котра за попередніми даними ЦВК, програла вибори лідеру опозиції Віктору ЯНУКОВИЧУ не зможе добитися перегляду результатів волевиявлення, вважає експерт Польського інституту міжнародних відносин (PISM) Лукаш АДАМСЬКИЙ.

Аналітик пояснив це понад тривідсотковою різницею в результатах обох кандидатів та відсутністю сигналів про масові фальсифікації під час другого туру.

„Брак сигналів про масові фальсифікації унеможливлює перегляд результатів виборів та повторення ситуації 2004 року”, - сказав він на конференції у Варшаві, присвяченій українським виборам, передає УНІАН.

ЯНУКОВИЧ - кандидат від влади на виборах президента в 2004 році - був оголошений переможцем, але під тиском масових акцій протесту, організованих опозицією, було проведено третій тур, в якому він програв Віктору ЮЩЕНКУ.

АДАМСЬКИЙ не виключив, що ТИМОШЕНКО може організовувати акції протесту та в суді добиватися перерахунку голосів, висловивши сумнів, що такі дії дозволять їй не допустити в президентське крісло ЯНУКОВИЧА.

„ЯНУКОВИЧ рано чи пізно буде інавгурований президентом України”, - сказав експерт.