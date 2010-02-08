Тимошенко не визнає перемогу Януковича - ЗМІ

Юлія Тимошенко вирішила не визнавати перемогу Віктора Януковича на виборах президента, повідомляють джерела "Української правди"

"Я ніколи не визнаю легітимність перемоги Януковича з такими виборами", - таку позицію вона оголосила на засіданні фракції БЮТ у понеділок ввечері.

Тимошенко поставила своїм юристам задачу готуватися до судового оскарження результатів виборів.

Також, як один з варіантів, вона озвучила проведення третього туру голосування.

За словами співрозмовника, частина БЮТівців на чолі з віце-спікером Миколою Томенко виступають за визнання перемоги Януковича і перехід Тимошенко в опозицію. Однак, зазначають джерела, на засіданні лунали думки про необхідність боротися за перемогу Тимошенко.