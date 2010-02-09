Янукович попереджає Тимошенко: вона може перетворитися на ката

Юлія ТИМОШЕНКО може перетворитися на ката помаранчевої революції, якщо не визнає результати другого туру виборів президента України, заявив кандидат на головну посаду в державі, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомляє прес-служба політичної сили.

За ЯНУКОВИЧА проголосували 48,96% виборців, за ТИМОШЕНКО - 45,47%, такими є дані опрацьованих 99,98% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією. Різниця між двома кандидатами становить 890 тис. 60 голосів або 3,49%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.

“Якщо ТИМОШЕНКО не прийме волю українського народу, не визнає результати виборів, а продовжуватиме штовхати Україну у політичний хаос, - вона ризикує перетворитися із героїні помаранчевої революції у її ката”, - сказав ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю CNN.