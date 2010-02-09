Опрацьовано 99,99% протоколів: різниця між Януковичем і Тимошенко становить 3,48%

20:15, 09 лютого 2010
Крым
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Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців...

За кандидата на пост президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%, такими є дані опрацьованих 99,99% електронних протоколів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

В абсолютних цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 480 тис. 348 виборця, за ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 202 виборець.

Таким чином, різниця між двома кандидатами становить 3,48%.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців.

7 лютого в Україні відбувся другий тур виборів глави держави. За президентський пост борються керівник Партії регіонів і лідер БЮТ, які в першому турі отримали найбільшу кількість голосів виборців (35,32% і 25,05% відповідно).

Вибори президента України відповідають більшості міжнародних зобов’язань, взятих державою, вважають представники місії спостерігачів від ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО.

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