Севастополь відслужив панахиди в пам’ять про Пушкіна
11:06, 10 лютого 2010Крым
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Покладуть квіти й запалять свічки
У всіх православних храмах Севастополя в середу вранці, в день 173-ї річниці смерті Олександра Пушкіна, відслужили панахиди в пам’ять про великого поета, передає УНІАН.
Представники духівництва й письменники поклали квіти до пам`ятного знаку на території Свято-Георгіївського монастиря (на мисі Фіолент), який поет відвідав 7 вересня 1820 року під час подорожі Кримом.
До всіх 14-ти пам`ятників, пам`ятних і меморіальних знаків у місті, пов`язаних з ім`ям Пушкіна, покладуть квіти, запалять свічки.
У заходах візьмуть участь школярі й учителі, діячі культури, представники органів влади та громадськості, духівництво й жителі міста.
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