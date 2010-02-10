Севастополь відслужив панахиди в пам’ять про Пушкіна

У всіх православних храмах Севастополя в середу вранці, в день 173-ї річниці смерті Олександра Пушкіна, відслужили панахиди в пам’ять про великого поета, передає УНІАН.

Представники духівництва й письменники поклали квіти до пам`ятного знаку на території Свято-Георгіївського монастиря (на мисі Фіолент), який поет відвідав 7 вересня 1820 року під час подорожі Кримом.

До всіх 14-ти пам`ятників, пам`ятних і меморіальних знаків у місті, пов`язаних з ім`ям Пушкіна, покладуть квіти, запалять свічки.

У заходах візьмуть участь школярі й учителі, діячі культури, представники органів влади та громадськості, духівництво й жителі міста.