Інкерманський завод марочних вин збільшив продажі на 40%

Інкерманський завод марочних вин (Крим), один з найбільших виробників вина, за підсумками 2009 року у порівнянні з 2008-м збільшив продажі вин ТМ "Inkerman" на 40% – до 6,64 млн. літрів, повідомила прес-служба компанії.

Згідно зі звітом дослідницької компанії MEMRB, у грошовому виразі частка ринку інкерманських вин складає 11,3%, а в натуральному – 8,4%.

Компанія, посилаючись на дані Держкомстату, повідомила, що в 2009 році обсяг виробництва на Інкерманськом заводі марочних вин склав 1 млн. дав (10 млн. літрів).

Довідка УНІАН. Перший національний виноробницький холдинг входить до складу корпорації "Логос" (Дніпропетровськ).

Як структура, що управляє, холдинг об`єднує лідерів українського виноробства: ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" (Севастополь), АПФ "Таврія" (Нова Каховка, Херсонська обл.), а також первинні бази виноробства: ТОВ "Качинський+" (Севастопольська зона виноробства) і ЗАСО "Чорноморець" (АР Крим, Бахчисарайський район), радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників холдингу складає більше 4 тис. га.