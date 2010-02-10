За зґвалтування дітей посилять покарання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

Як передає УНІАН, за ухвалення проекту проголосували 312 депутатів із 420, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається збільшення мінімального покарання з восьми до десяти років "за зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього" - частина 4 статті 152. Пропонується також можливість застосування довічного ув’язнення за скоєння злочину.

Крім того, проектом закону передбачено посилити кримінальну відповідальность за "статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості" - стаття 155.