На роботи в порту Керчі затвердили знижки

Міністерство транспорту і зв`язку України затвердило розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання вантажно-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами для Керченського морського торгового порту. Наказ, зареєстрований в міністерстві юстиції, розміщено на сайті парламенту.

Для Керченського МТП передбачено знижку 29% для вугілля і 31% для зернових вантажів.

Документ набере чинності з дня його офіційної публікації.