На роботи в порту Керчі затвердили знижки
17:46, 10 лютого 2010Крым
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Для вугілля і зерна
Міністерство транспорту і зв`язку України затвердило розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання вантажно-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами для Керченського морського торгового порту. Наказ, зареєстрований в міністерстві юстиції, розміщено на сайті парламенту.
Для Керченського МТП передбачено знижку 29% для вугілля і 31% для зернових вантажів.
Документ набере чинності з дня його офіційної публікації.
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