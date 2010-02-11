Дитина загинула на пожежі в Криму

Дитина загинула при пожежі у північному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про подію в джанкойському селі Мілководне надійшла до рятувальників у другій половині дня середи.

На місці пожежі знайшли постраждалого чоловіка (1980 року народження) і загиблу дитину (2006 року народження).

"Чоловіка доставлено до реанімаційного відділення лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом", - відзначили в МНС.

Причиною НП рятувальники вважають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівача.