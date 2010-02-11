Чи довіряють українці результатам виборів-2010

Українці довіряють результатам другого туру президентських виборів, хоча й допускають фальсифікації, такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна на основі проведеного телефонного опитування.

68,4% українців довіряють попереднім результатам Центральної виборчої комісії, 24,3% не довіряють. 7,3% опитаним важко відповісти на запитання.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави, за президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не підтримали жодного кандидата 4,36%, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів. БЮТ заявляє про фальсифікації і вимагає перерахунку голосів на деяких виборчих дільницях.

Більше половини українців (61,9%) не помітили порушень виборчого процесу. Заявили, що були свідками порушень, 12,5% респондентів. 25,6% важко відповісти на запитання.

Майже половина респондентів (46%) вважають, що під час другого туру мали місце фальсифікації. З них 32,1% вважають, що були фальсифікації, що не вплинули на результат виборів, і 13,9% упевнені, що фальсифікації вплинули на загальний результат. Близько чверті українців (24,7%) вважають, що вибори пройшли чесно. 29,3% важко відповісти на запитання.

Більшість українців (67,8%) не вважають, що другий тур виборів можуть визнати недійсним через грубі порушення процесу. Допускають таку можливість тільки 12,9% опитаних. 19,3% важко відповісти на це запитання.

8-10 лютого згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів (старше від 18 років) у всіх обласних центрах України, Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.