В Азовському морі можливе обледеніння суден
14:51, 11 лютого 2010Крым
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Штормове попереждення оголошено до суботи
Штормове попереждення оголошено в акваторії Чорного і Азовського морей на четвер і п`ятницю, 11 і 12 лютого, через можливе погіршення погодних умов, повідомила прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
У другій половині дня четверга і в п`ятницю в акваторії морей очікується посилення швидкості вітру до 24 м/с.
Висота хвиль в Чорному морі становитиме 30-40 дециметрів, в Азовському - 13-20 дм.
В Азовському морі можливі дрейф льоду, обледеніння суден та пориви вітру 25-30 м/с.
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