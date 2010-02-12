Тігіпко: якщо Янукович покличе в прем`єри - піду

Політик Сергій ТІГІПКО, який зайняв третє місце в першому турі президентських виборів в Україні, погодиться стати прем`єром, якщо Віктор ЯНУКОВИЧ на посту глави держави запропонує йому цю посаду.

"Жодних особливих умов з мого боку не буде - лише дати можливість проводити реформи", - сказав він в інтерв`ю газеті "Сегодня".

"Буде така пропозиція (очолити уряд) чи ні - побачимо", - додав ТІГІПКО.

"Тут все залежить від Віктора ЯНУКОВИЧА. Сьогодні прем`єр повинен дуже тісно працювати з президентом і обов`язково мати повноваження для проведення змін в країні. Дуже багато що залежатиме від єдності команди - потрібні реформи, треба правильно вибудувати бюджет, знайти протиотруту корупції", - заявив "бронзовий призер" першого туру виборів.

ТІГІПКО повідомив, що привітав ЯНУКОВИЧА з успіхом в другому турі виборів.

"У вівторок ми зустрілися, і я привітав його з результатом - поки не з перемогою, оскільки офіційних підсумків ЦВК ще не було", - сказав політик.