Тігіпко: якщо Янукович покличе в прем`єри - піду
Жодних особливих умов не буде
|Сергій Тігіпко
"Жодних особливих умов з мого боку не буде - лише дати можливість проводити реформи", - сказав він в інтерв`ю газеті "Сегодня".
"Буде така пропозиція (очолити уряд) чи ні - побачимо", - додав ТІГІПКО.
"Тут все залежить від Віктора ЯНУКОВИЧА. Сьогодні прем`єр повинен дуже тісно працювати з президентом і обов`язково мати повноваження для проведення змін в країні. Дуже багато що залежатиме від єдності команди - потрібні реформи, треба правильно вибудувати бюджет, знайти протиотруту корупції", - заявив "бронзовий призер" першого туру виборів.
ТІГІПКО повідомив, що привітав ЯНУКОВИЧА з успіхом в другому турі виборів.
"У вівторок ми зустрілися, і я привітав його з результатом - поки не з перемогою, оскільки офіційних підсумків ЦВК ще не було", - сказав політик.