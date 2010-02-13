Власника нічного клубу вбили в Криму

Власник сімферопольського нічного клубу «Z», громадянин Росії, був убитий у ніч на суботу в центрі міста, повідомив телефоном співробітник кримської міліції.

На головному проспекті Сімферополя, де розташований популярний клуб, вночі сталася бійка. Правоохоронці припускають, що власник клубу вийшов, щоб заладити справу, був втягнутий у бійку і вбитий.

«Поряд з тілом був знайдений пістолет для стрільби гумовими кулями», - зазначив співрозмовник агентства.

Власник зброї встановлюється.

Господар нічного клубу помер від нанесення тілесних пошкоджень.

Учасників бійки затримати не вдалося, вони розбіглися до приїзду міліції.

Проводяться слідчі дії.