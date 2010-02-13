Власника нічного клубу вбили в Криму
15:00, 13 лютого 2010Крым
0 0
Власник сімферопольського нічного клубу «Z», громадянин Росії, був убитий у ніч на суботу в центрі міста, повідомив телефоном співробітник кримської міліції.
На головному проспекті Сімферополя, де розташований популярний клуб, вночі сталася бійка. Правоохоронці припускають, що власник клубу вийшов, щоб заладити справу, був втягнутий у бійку і вбитий.
«Поряд з тілом був знайдений пістолет для стрільби гумовими кулями», - зазначив співрозмовник агентства.
Власник зброї встановлюється.
Господар нічного клубу помер від нанесення тілесних пошкоджень.
Учасників бійки затримати не вдалося, вони розбіглися до приїзду міліції.
Проводяться слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter