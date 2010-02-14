Величезний млинець випекли в Севастополі (фото)

Гігантський млинець з медом виготовлено в Севастополі. Його площа - 30 квадратних метрів, вага - майже 700 кілограмів. Млинець занесли до Книги рекордів України.

Його випекли в рамках спільної акції торгової марки «Козацький мед» і командування Військово-морських сил України «Масляна на флоті».

За рішенням командувача флоту, найбільший в Україні млинець з медом дістанеться вихованцями військово-морського ліцею та кращим екіпажам кораблів.

Організатори акції висловили сподівання, що частування військових моряків на Масляну стане традицією у Севастополі.

Фото Новий Севастополь