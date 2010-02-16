Ющенко: у Тимошенко з Януковичем можлива «вечная любовь»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що Юлія ТИМОШЕНКО визнає результати виборів глави держави, якщо Віктор ЯНУКОВИЧ запропонує їй залишитись на посаді прем’єр-міністра.

“Якщо завтра ЯНУКОВИЧ запропонує ТИМОШЕНКО посаду прем’єр-міністра, завтра до вечора будуть визнані результати виборів, відкликані всі судові справи... И вечная любовь”, - сказав ЮЩЕНКО на прес-конференції у вівторок, передає УНІАН.

7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави, за президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. 14 лютого Центрвиборчком офіційно оголосив ЯНУКОВИЧА президентом. ТИМОШЕНКО не визнає його перемогу.

ЮЩЕНКО заявив, що ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО об’єднує одна мета - представляти себе у владі, й мова про боротьбу світоглядів, ідеології не йде.

ЮЩЕНКО переконаний, що вихід у другий тур виборів ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА - це “найкращий російський проект з 1991 року”. На його думку, вони знайдуть свої місця у політиці.